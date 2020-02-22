Balık sezonu 15 Nisan’da bitiyor. Sezonun bitmesinin yaklaşmasıyla balık fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Hamsi, istavrit, mezgit kilosu kaç lira sorusuna yanıt aranıyor. Balık pazarlarında fiyatların düşmeyeceği tahmin ediliyor. Hamsi, istavrit, mezgit ve uskumru fiyatları 20-35 lira arasında seyrediyor. Somon ise yurtdışından gelmesinden dolayı kilosu 80 lira civarından satılıyor. İşte, sezonun bitmesine 45 gün kala balık fiyatları!

1 Eylül'de başlayan balık avlanma sezonunda son günlere girildi. Sezon 15 Nisan'da biterken balık pazarlarında fiyatların düşmeyeceği tahmin ediliyor. Peki, balık fiyatları ne kadar? Hamsi, istavrit, mezgit kilosu kaç lira? Palamutun bu sene fazla olmadığına dikkat çeken balıkçılar, bu nedenle ilk aylarda balık çeşitliliğinin fazla olmadığını belirtti.

Hava şartları nedeniyle balık fiyatlarının yükselirken, hamsi 20 liradan satılıyor. Mezgitin kilosu da 20 liradan satılırken, istavrit fiyatları 25 lira oldu. Mezgit ve uskumrunun kilosu da 20 liradan satışta.