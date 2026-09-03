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Giriş Tarihi:
03 Eylül 2026 14:03
AA
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Balık avı sezonu bereketli başladı
Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Karadeniz'e açılan balıkçıların ağları dolmaya başladı. Sinop'ta palamut, hamsi ve mezgit tezgahlarda yerini alırken, vatandaşların balığa ilgisi yoğun oldu.
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