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Tuzla'da korkutan yangın kontrol altında! Kimyasal maddelerin bulunduğu depo alevlere teslim oldu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tuzla'da korkutan yangın kontrol altında! Kimyasal maddelerin bulunduğu depo alevlere teslim oldu

İstanbul Tuzla'daki Orhanlı Sanayi Bölgesi'nde kimyasal maddeler ve oto yedek parçalarının bulunduğu depoda sabah saatlerinde yangın çıktı. Şiddetli rüzgârın etkisiyle büyüyen alevlere itfaiye ekipleri ve çevre belediyelerden gelen su tankerleriyle müdahale edildi. Yaklaşık 3,5 saat süren çalışmaların ardından yangının yüzde 90'ı kontrol altına alınırken, ekipler bölgede soğutma çalışmalarına başladı. Yangında şu ana kadar can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

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