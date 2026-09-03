Trabzonspor'un yeni hocası kim olacak? Masada dev isimler var

Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor'da yeni teknik direktör arayışı başladı. Bordo-mavili yönetim, yeni hoca belirlenene kadar takımı Hüseyin Çimşir'e emanet ederken, Başkan Ertuğrul Doğan'ın yabancı teknik adam sinyali sonrası adaylar da netleşmeye başladı. Sergio Conceiçao ve Vitor Pereira'nın yanı sıra Antonio Conte ve Marcelino gibi isimler gündemde yer alırken, A Haber muhabiri Yunus Emre Sel, yönetimin yürüttüğü görüşme trafiğine ilişkin son gelişmeleri aktardı.