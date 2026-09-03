Sultan, Tuğyan'ın annesi Güllü'yü pencereden atma anını canlandırdı

Yalova'da pencereden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında yeni bir görüntü ortaya çıkarken, olayın tanığı olduğunu belirten Sultan Nur Ulu'nun savcılıkta yaptığı anlatım ve canlandırma gündeme geldi. Ulu'nun, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin iddialarını savcılıkta anlattığı ve canlandırdığı görüntüler soruşturma dosyasında değerlendiriliyor. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, soruşturmadaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.