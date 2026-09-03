Leuven'den İsrail takımına kapılar kapandı! "Bu konuda tutarlıyım"

Belçika'nın Leuven kentinde Belediye Başkanı Mohamed Ridouani, UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında 22 Ekim'de oynanması planlanan karşılaşmanın Den Dreef Stadı'nda yapılmasına izin vermedi. Ridouani, kararı kamu güvenliği gerekçesiyle aldığını ve maçın seyircisiz oynanmasına da izin verilmeyeceğini açıkladı. UEFA'nın da karardan haberdar edildiği belirtilirken, Union Saint-Gilloise karşılaşma için yeni bir stat arayışına girdi.