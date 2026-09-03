Gülistan Doku soruşturmasında yeni perde: Kahraman çiftinin çarpıcı ifadeleri ortaya çıktı

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman'ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Doku'nun son görüldüğü saatlerde çiftin aynı köprüden geçtiği, saat 12.27'de ise dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ile telefon trafiği yaşandığı belirlendi. Ali Kahraman'ın bölgedeki 176 kameraya ilişkin ifadesini değiştirmesi ve Doku'nun kaybolmasından bir gün önce "kule bilgileri" göndermesi de soruşturma dosyasına girdi.