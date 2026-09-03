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Tuzla'da sanayi sitesinde yangın çıktı: Müdahale sürüyor
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Tuzla'da sanayi sitesinde yangın çıktı: Müdahale sürüyor

İstanbul Tuzla'daki sanayi sitesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, bölgeden yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangına müdahale için çok sayıda ekip sevk edildi.

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