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Enflasyon rakamları açıklandı! Emekli, memur ve asgari ücret için zam senaryoları
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Enflasyon rakamları açıklandı! Emekli, memur ve asgari ücret için zam senaryoları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyatları aylık yüzde 1,84 artarken yıllık enflasyon yüzde 31,51'e geriledi. Verilerin ardından gözler emekli ve memur maaşları ile asgari ücretteki olası artışlara çevrildi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında enflasyon rakamlarını değerlendirerek milyonları ilgilendiren zam senaryolarını ve eylül ayı kira artış oranını anlattı. Eylül ayında kiralara uygulanabilecek azami artış oranı da yüzde 31,79 olarak netleşti.

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Ağustos ayı enflasyonu yüzde kaç olacak?
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