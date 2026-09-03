-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Bahçeşehir'de evinin önünde darbedilen Ebru hemşire: "Ölmeden önce sesimi duyun"
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
DHA

Bahçeşehir'de evinin önünde darbedilen Ebru hemşire: "Ölmeden önce sesimi duyun"

Bahçeşehir'de hemşire Ebru Anik (26), hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Mustafa M. (30) tarafından oturduğu sitenin girişinde darbedildi. Yardım çağrısında bulunan Anik, "Bu adam ne kanundan ne uzaklaştırma kararından korkuyor. Ölmek istemiyorum. Kurtulmaya çok çalıştım. Çok taşındım, çok kaçtım. Her seferinde beni tehditle, şantajla zorla yanında tuttu. Sesimi artık nasıl duyuracağım bilmiyorum. Duyurmak istiyorum. Yırtınıyorum, çırpınıyorum; kimse beni duymuyor. Ben devletimden bana sahip çıkmasını istiyorum. Ölmeden önce sesimi duyun" dedi.

Önceki Video
Denizolgun dosyasında kritik gelişme! Adli Tıp ön incelemeyi tamamladı
Denizolgun dosyasında kritik gelişme! Adli Tıp ön incelemeyi tamamladı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni perde: Kahraman çiftinin çarpıcı ifadeleri ortaya çıktı
Sonraki Video
Gülistan Doku soruşturmasında yeni perde: Kahraman çiftinin çarpıcı ifadeleri ortaya çıktı
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar