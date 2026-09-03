Bahçeşehir'de evinin önünde darbedilen Ebru hemşire: "Ölmeden önce sesimi duyun"

Bahçeşehir'de hemşire Ebru Anik (26), hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Mustafa M. (30) tarafından oturduğu sitenin girişinde darbedildi. Yardım çağrısında bulunan Anik, "Bu adam ne kanundan ne uzaklaştırma kararından korkuyor. Ölmek istemiyorum. Kurtulmaya çok çalıştım. Çok taşındım, çok kaçtım. Her seferinde beni tehditle, şantajla zorla yanında tuttu. Sesimi artık nasıl duyuracağım bilmiyorum. Duyurmak istiyorum. Yırtınıyorum, çırpınıyorum; kimse beni duymuyor. Ben devletimden bana sahip çıkmasını istiyorum. Ölmeden önce sesimi duyun" dedi.