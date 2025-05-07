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Bal arıları petekte ’ay yıldızlı’ bayrağı andıran görsel oluşturdu

Bal arıları petekte 'ay yıldızlı' bayrağı andıran görsel oluşturdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 07.05.2025 14:41
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde 4 yıl önce devlet desteğiyle arıcılık yapmaya başlayan Serdar Gökçe, ilkbahar aylarında havaların ısınmasıyla beraber arıların bakımını yaptığı sırada ay yıldızlı Türk bayrağı motifli bir petek gördü. Yavrularını petekte saklayan bal arılarının oluşturduğu motif görenleri hayrete düşürdü.
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Bal arıları petekte ’ay yıldızlı’ bayrağı andıran görsel oluşturdu
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