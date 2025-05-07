07 Mayıs 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Bal arıları petekte 'ay yıldızlı' bayrağı andıran görsel oluşturdu
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde 4 yıl önce devlet desteğiyle arıcılık yapmaya başlayan Serdar Gökçe, ilkbahar aylarında havaların ısınmasıyla beraber arıların bakımını yaptığı sırada ay yıldızlı Türk bayrağı motifli bir petek gördü. Yavrularını petekte saklayan bal arılarının oluşturduğu motif görenleri hayrete düşürdü.