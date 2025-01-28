28 Ocak 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bakırköy'de yangın merdiveninin çıkışı tuğlalarla örüldü
Bakırköy’de yangın merdiveninin çıkışı tuğlalarla örüldü

Bakırköy'de yangın merdiveninin çıkışı tuğlalarla örüldü

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.01.2025 15:21
Güncelleme:28.01.2025 15:21
Bakırköy'de alt katı iş yeri, üst katları ise daire olan 3 katlı binanın yangın merdiveni çıkışına tuğla örüldü. Bina sahibi Ali Bilen, "Yangın merdivenini biz yaptırdık, dairenin yangın çıkışına tuğlaları da biz ördürdük. İş yerinde yangın çıkış kapısı var ama diğer kat mesken olduğu için çıkış kapısı yok. İş yerlerinde yangın çıkış kapısı yapılma mecburiyeti vardır, onun için burada çıkış var ama meskenlerde çıkış kapısı mecburiyeti olmadığı için üst katta kapı yok" dedi.
Bakırköy’de yangın merdiveninin çıkışı tuğlalarla örüldü
4 katlı binanın çatı katında yangın
4 katlı binanın çatı katında yangın
Ölen babamın ruhunu taşıyorum!
"Ölen babamın ruhunu taşıyorum!"
Nakliyat şirketi sahibi baba-oğul silahlı saldırıda ağır yaralandı
Nakliyat şirketi sahibi baba-oğul silahlı saldırıda ağır yaralandı
Görüntüler Çorum’dan...
Görüntüler Çorum'dan...
Üsküdar’da tapu tartışması cinayetle bitti
Üsküdar'da tapu tartışması cinayetle bitti
Tilki mezarlıklara kadar indi!
Tilki mezarlıklara kadar indi!
Bakırköy’de yangın merdiveninin çıkışı tuğlalarla örüldü
Bakırköy'de yangın merdiveninin çıkışı tuğlalarla örüldü
Eşsiz kelebeklerden koleksiyon oluşturdu!
Eşsiz kelebeklerden koleksiyon oluşturdu!
Kışlık sebze ve meyve üretimi sürüyor
Kışlık sebze ve meyve üretimi sürüyor
Kayalık alanda 6 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı
Kayalık alanda 6 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı
Ünlü oyuncu korkuttu
Ünlü oyuncu korkuttu
Kocaeli’de çatı yangını
Kocaeli'de çatı yangını
Daha Fazla Video Göster