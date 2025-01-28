Bakırköy’de yangın merdiveninin çıkışı tuğlalarla örüldü

Bakırköy'de alt katı iş yeri, üst katları ise daire olan 3 katlı binanın yangın merdiveni çıkışına tuğla örüldü. Bina sahibi Ali Bilen, "Yangın merdivenini biz yaptırdık, dairenin yangın çıkışına tuğlaları da biz ördürdük. İş yerinde yangın çıkış kapısı var ama diğer kat mesken olduğu için çıkış kapısı yok. İş yerlerinde yangın çıkış kapısı yapılma mecburiyeti vardır, onun için burada çıkış var ama meskenlerde çıkış kapısı mecburiyeti olmadığı için üst katta kapı yok" dedi.