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Bahçelievler’de gasp dehşeti! 7 metreden attılar

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Giriş: 26.09.2020 12:01
Güncelleme:26.09.2020 12:11
İstanbul Bahçelievler’de 4 kişi otomobil alım satımı bahanesiyle bir restoran sahibini alıkoydu. Silah zoruyla para istediler önce, sonra darp edildi. Gasp olayına karışan şüpheliler gözaltına alınırken işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şüphelilerle ilgili yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Bahçelievler'de 4 kişi otomobil alım satımı bahanesiyle bir restoran sahibini alıkoydu. Silah zoruyla para istediler önce, sonra darp edildi. Son olarak talihsiz adam 7 metre yüksekten dereye atıldı. Ağır yaralanan adam çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırıldı. Gasp olayına karışan şüpheliler gözaltına alınırken işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şüphelilerle ilgili yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

YUNUS EMRE KAVAK / SABAH

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