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İstanbul'da gasp dehşeti! Eve gelip soydular bağlayıp kaçtılar

'de, 5 uyruklu kişi, bir evin kapısını çaldı. Evde bulunan yine Afgan uyruklu kişileri eden şüpheliler, daha sonra ellerini arkadan bağlayarak kaçtı. Olay anı anbean kameraya yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
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İstanbul'da gasp dehşeti! Eve gelip soydular bağlayıp kaçtılar

'de iddiaya göre, kapısını çaldıkları eve zorla girerek içeride bulunan uyruklu kişileri eden yine 5 uyruklu şüpheli koşarak olay yerinden kaçtı.

Gaspa uğrayan 3 kişi de elleri arkadan bağlı şekilde evden çıkarak olay yerinden uzaklaştılar. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen Pazar akşam saat 21.00 sıralarında Sultangazi Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Afganistan uyruklu 3 kişinin kaldığı evin arka kısmına gelen cerrahi maskeli yine 5 Afganistan uyruklu, kapıyı çalarak zorla içeri girdi.

İstanbul'da gasp dehşeti! Eve gelip soydular bağlayıp kaçtılar İSTANBUL'DA GASP DEHŞETİ! EVE GELİP SOYDULAR BAĞLAYIP KAÇTILAR

İçeride bulunan 3 kişiyi darp eden şüpheliler, ellerini arkadan bağlayarak paralarını ve cep telefonlarını alarak olay yerinden uzaklaştılar.

Şüphelilerin uzaklaşmasından kısa bir süre sonra, gaspa uğrayan üç kişi de elleri arkadan bağlı şekilde evden çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Gaspa uğrayan kişilerin konu ile ilgili şikayette bulunmadığı ve yaşadıkları eve gelmedikleri öğrenildi.

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