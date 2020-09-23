İstanbul'da gasp dehşeti! Eve gelip soydular bağlayıp kaçtılar
Sultangazi'de, 5 Afganistan uyruklu kişi, bir evin kapısını çaldı. Evde bulunan yine Afgan uyruklu kişileri gasp eden şüpheliler, daha sonra ellerini arkadan bağlayarak kaçtı. Olay anı anbean kameraya yansıdı.
Sultangazi'de iddiaya göre, kapısını çaldıkları eve zorla girerek içeride bulunan Afganistan uyruklu kişileri gasp eden yine 5 Afganistan uyruklu şüpheli koşarak olay yerinden kaçtı.
Gaspa uğrayan 3 kişi de elleri arkadan bağlı şekilde evden çıkarak olay yerinden uzaklaştılar. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçen Pazar akşam saat 21.00 sıralarında Sultangazi Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Afganistan uyruklu 3 kişinin kaldığı evin arka kısmına gelen cerrahi maskeli yine 5 Afganistan uyruklu, kapıyı çalarak zorla içeri girdi.
İçeride bulunan 3 kişiyi darp eden şüpheliler, ellerini arkadan bağlayarak paralarını ve cep telefonlarını alarak olay yerinden uzaklaştılar.
Şüphelilerin uzaklaşmasından kısa bir süre sonra, gaspa uğrayan üç kişi de elleri arkadan bağlı şekilde evden çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Gaspa uğrayan kişilerin konu ile ilgili şikayette bulunmadığı ve yaşadıkları eve gelmedikleri öğrenildi.