İstanbul'da gasp dehşeti! Eve gelip soydular bağlayıp kaçtılar

Şüphelilerin uzaklaşmasından kısa bir süre sonra, gaspa uğrayan üç kişi de elleri arkadan bağlı şekilde evden çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Gaspa uğrayan kişilerin konu ile ilgili şikayette bulunmadığı ve yaşadıkları eve gelmedikleri öğrenildi.