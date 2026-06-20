Bahçe kapısı cinayetinde güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldüren, onun eşi ve kızını da yaralayan zanlı tutuklandı. Kan donduran görüntüler ortaya çıktı.