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Bahçe kapısı cinayetinde güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldüren, onun eşi ve kızını da yaralayan zanlı tutuklandı. Kan donduran görüntüler ortaya çıktı.

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