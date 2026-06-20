İstanbul'un hayalet evleri!

İstanbul’da beklenen büyük deprem öncesi kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bazı inşaat firmalarının sorumsuzluğu şehri adeta bir "hayalet kasabaya" ve tehlikeli birer "ölüm tuzağına" çevirdi. Yıkımı beklenen binalarda alınmayan önlemler, sokaktan geçen vatandaşların can güvenliğini hiçe sayarken; açık bırakılan kapılar, çevreye saçılan molozlar ve tepelerden sarkan dev demir parçaları "bu kadarına da pes" dedirtti. A Haber ekipleri, İstanbul’un göbeğinde yaşanan o dehşet verici ihmalleri yerinde inceledi.