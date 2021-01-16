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Bağışıklık sistemini güçlendiren smoothie! Kırmızı ve yeşil renge dikkat
Havalar soğudu meyve ve sebze tüketimi de arttı. Vatandaşlar soğuk havalardan korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirecek tarifleri araştırıyor. A Haber vatandaşlar için bu konuyu uzman isimle konuştu. Şimdi ekranlarınıza bağışıklık sisteminizi güçlendirecek meyve ve sebze karışımı smoothie tarifleri getireceğiz.