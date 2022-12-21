21 Aralık 2022, Çarşamba
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Bağcılar'da aile hekimine saldırı yürekleri yaktı! Şehir magandasının yaptıkları çileden çıkardı
Bağcılar'da iddiaya göre; Aile Sağlığı Merkezi'nde, defalarca tuvaleti kullanarak binadakileri rahatsız eden kişi, kendisini uyaran Doktor Mahmut Doğan'a saldırdı. Kanlar içinde yerde kalan doktoru tekmeleyen saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, Doktor Doğan, ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.