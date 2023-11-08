Babası çocuğunu düşürdüğünü fark etmedi

Görüntüler Çin'in güneybatısından. Kalabalık bir yolda scooter ani fren yaptı. Babasının arkasında oturan çocuk ani frenle birlikte yere düştü. Babanın olayı fark etmeyince çocuk scooterın peşinden koşmaya başladı. Baba durumu çok sonra fark etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN