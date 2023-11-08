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Babası çocuğunu düşürdüğünü fark etmedi

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Giriş: 08.11.2023 20:25
Görüntüler Çin'in güneybatısından. Kalabalık bir yolda scooter ani fren yaptı. Babasının arkasında oturan çocuk ani frenle birlikte yere düştü. Babanın olayı fark etmeyince çocuk scooterın peşinden koşmaya başladı. Baba durumu çok sonra fark etti.
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