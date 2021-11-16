Aysun Kayacı’dan büyük vefasızlık! Babasının cenazesine katılmadı

Eski model ve sunucu Aysun Kayacı’nın babası Selahattin Kayacı’dan kötü haber geldi. Bir süredir tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşen Kayacı, Üsküdar Küplüce Camii’nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Ancak Aysun Kayacı'nın, babasının cenazesine katılmadığı görüldü.