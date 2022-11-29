AYŞE ÖZKİRAZ KİMDİR? Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde neler oldu? Sahte doktor bir başka sahte doktoru ihbar etti

Tekirdağ'da sahte doktorluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Ayşe Özkiraz, başka birini daha ihbar etti. Kendisini beyin cerrahı olarak tanıttığı öne sürülen şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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