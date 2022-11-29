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AYŞE ÖZKİRAZ KİMDİR? Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde neler oldu? Sahte doktor bir başka sahte doktoru ihbar etti

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Giriş: 29.11.2022 10:43
Tekirdağ'da sahte doktorluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Ayşe Özkiraz, başka birini daha ihbar etti. Kendisini beyin cerrahı olarak tanıttığı öne sürülen şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Sahte doktor bir başka sahte doktoru ihbar etti
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