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Aynı binada 3 eve giren hırsız kadın küçük kızını gözcü yaptı

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Giriş: 28.07.2021 01:39
Güncelleme:28.07.2021 01:39
Eskişehir'de bir binada 3 daireye elini kolunu sallayarak giren kadın hırsız, küçük kızını da gözcü yaptı. Güvenlik kamerasından eşkali belirlenen kadın kısa sürede yakalandı. Bursa'da ise 12 ayrı hırsızlık olayına karışan baba ve iki kızından oluşan bir aile, kısa süre içinde yakayı ele verdi.

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