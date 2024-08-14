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Aydın'da yolcu otobüsünün iş makinesine çarptığı, 1'i ağır 8 yaralının olduğu kaza kamerada

Aydın'da yolcu otobüsünün iş makinesine çarptığı, 1'i ağır 8 yaralının olduğu kaza kamerada

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.08.2024 11:26
Aydın'da, yolcu otobüsünün iş makinesine arkadan çarptığı ve 1'i ağır 8 kişinin yaralandığı kazanın, otobüsün kamerası tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde otobüsün, iş makinesini sollarken çarpması yer alıyor.
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