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6 kıta, 102 ülke tek salonda buluştu! COP31 Antalya'da tarihi çağrı: "Laf bitti eylem vakti!"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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6 kıta, 102 ülke tek salonda buluştu! COP31 Antalya'da tarihi çağrı: "Laf bitti eylem vakti!"

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi, 6 kıtadan 102 ülkenin aynı salonda bir araya geldiği tarihi görüntülerle devam ediyor. Kürsüde liderlerin hitapları peş peşe gerçekleşirken, zirvenin taşıdığı küresel anlamı ve Antalya'nın sunduğu somut eylem vizyonunu SETA Orta Doğu Uzmanı Dr. Mustafa Caner ve A Haber Spikeri Cansın Helvacı canlı yayında değerlendirdi.

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