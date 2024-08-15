15 Ağustos 2024, Perşembe
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Aydemir Akbaş'tan kahreden haber geldi! İbrahim Tatlıses paylaştı: Dualarınızı bekliyorum!
Yeşilçam'ın efsanesi Aydemir Akbaş, kanser olduğunu yakın zamanda duyurmuştu. Usta oyuncu maalesef yoğun bakıma kaldırıldı. Üzücü haberi duyuran İbrahim Tatlıses, yakın dostu için dua istedi. Akbaş'ın yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "45 yıllık dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu an yoğun bakımda. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.