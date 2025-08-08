Ayçiçek tarlalarını kuraklık vurdu! Yağ fiyatları etkilenir mi?

Trakya bölgesi her yıl sarı renge bürünür ayçiçek tarlaları ile süslenirdi. Ama bu kez durum çok üzücü. Çünkü kuraklık 'sarı gelini' vurdu. Bu sadece işin bir tarafı, diğer tarafında ise ekonomik boyutu var. Eğer acil bir çözüm bulunmazsa ayçiçek yağı fiyatlarına yansıyacak ve bu da cep yakacak.

