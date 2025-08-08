08 Ağustos 2025, Cuma

Haberler Yaşam Videoları Ayçiçek tarlalarını kuraklık vurdu! Yağ fiyatları etkilenir mi?
Ayçiçek tarlalarını kuraklık vurdu! Yağ fiyatları etkilenir mi?

Ayçiçek tarlalarını kuraklık vurdu! Yağ fiyatları etkilenir mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2025 16:32
Trakya bölgesi her yıl sarı renge bürünür ayçiçek tarlaları ile süslenirdi. Ama bu kez durum çok üzücü. Çünkü kuraklık 'sarı gelini' vurdu. Bu sadece işin bir tarafı, diğer tarafında ise ekonomik boyutu var. Eğer acil bir çözüm bulunmazsa ayçiçek yağı fiyatlarına yansıyacak ve bu da cep yakacak.
