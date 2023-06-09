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Aybüke Öğretmen’siz 6 yıl geride kaldı...

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2023 12:16
Aybüke Öğretmen’siz 6 yıl geride kaldı... Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın, şehadetinin 6. Yılında anılıyor. A Haber muhabiri Murat Onur ayrıntıları aktardı.
Aybüke Öğretmen’siz 6 yıl geride kaldı...
Aybüke Öğretmen’siz 6 yıl geride kaldı...
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