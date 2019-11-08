08 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
08.11.2019

Avcılar'da okul servisinin çarparak ölümüne neden olduğu Eylül'ün babası A Haber konuştu: Bu bir cinayettir |Video

İstanbul Avcılar Mehmetçik İlkokul'unda yaşanan acı olayda 8 yaşındaki minik Eylül hayatını kaybetti. Okul bahçesinde servis aracının manevra yaptığı sırada 2. sınıf öğrencisi Eylül Mirzaoğlu'na çarpmış ve ağır yaralanan küçük çocuk hastanede hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden minik Eylül'ün acılı babası A Haber'e konuştu. Acılı baba "Bu bir kaza değil, cinayettir. Kaza dışarıda (yolda, sokakta) olur bu olay okul bahçesinin içerisindeydi. Bu sizin çocuğunuzda olabilir. Yaşanan bu olay baştan sona ihmaldir, sorumluluğu olan herkesten şikayetçiyim. Eylül, avukat olmak istiyordu en büyük hayali buydu." ifadelerini kullandı.

İstanbul Avcılar'da Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde dün (7 Kasım Perşembe) servis aracı şoförü Hüseyin Y. manevra yaptığı sırada 2. sınıf öğrencisi Eylül Mirzaoğlu'na çarpmış ve ağır yaralanan küçük çocuk hastanede hayatını kaybetmişti. Minik Eylül'ün acılı babası yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

"BU BİR KAZA DEĞİL CİNAYETTİR"

6 tane çocuğum vardı diyen acılı baba, "Eylül çok neşeli, hareketli bir çocuktu. Bu bir kaza değil, cinayettir. Kaza dışarıda (yolda, sokakta) olur bu olay okul bahçesinin içerisindeydi. Bu sizin çocuğunuzda olabilir. Yaşanan bu olay baştan sona ihmaldir, sorumluluğu olan herkesten şikayetçiyim. Eylül, avukat olmak istiyordu en büyük hayali buydu." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Acılı baba A Haber'e konuştu: Bu kaza değil cinayettir
Acılı baba A Haber'e konuştu: Bu kaza değil cinayettir
İstanbul’da düzenlenen operasyonda deste deste para ele geçirildi!
İstanbul’da düzenlenen operasyonda deste deste para ele geçirildi!
70 yaşındaki adamı sopalarla dövdüler
70 yaşındaki adamı sopalarla dövdüler
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, 3 araca çarparak durabildi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, 3 araca çarparak durabildi
Polis düğünü basınca çocuk gelin pencereden kaçtı
Polis düğünü basınca çocuk gelin pencereden kaçtı
Aksaray'da yaşanan 'utanç' görüntüleriyle ilgili Cem Öğretir'den çarpıcı yorum
Aksaray'da yaşanan 'utanç' görüntüleriyle ilgili Cem Öğretir'den çarpıcı yorum
Önce sazan balığı yedi, ardından ‘eyvah’ dedi
Önce sazan balığı yedi, ardından ‘eyvah’ dedi
945 nüfuslu köyde, 1100 elektrik direği var
945 nüfuslu köyde, 1100 elektrik direği var
Maket polis aracındaki hırsızlık güvenlik kamerasında
Maket polis aracındaki hırsızlık güvenlik kamerasında
Avcılar'da okul bahçesinde öldüren ihmal!
Avcılar'da okul bahçesinde öldüren ihmal!
İnanılmaz görüntüler! Anında yok ettiler
İnanılmaz görüntüler! Anında yok ettiler
Polis iki hırsızlık şüphelisini suçüstü yakaladı
Polis iki hırsızlık şüphelisini suçüstü yakaladı
Daha Fazla Video Göster