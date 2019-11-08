Avcılar'da okul servisinin çarparak ölümüne neden olduğu Eylül'ün babası A Haber konuştu: Bu bir cinayettir |Video

İstanbul Avcılar Mehmetçik İlkokul'unda yaşanan acı olayda 8 yaşındaki minik Eylül hayatını kaybetti. Okul bahçesinde servis aracının manevra yaptığı sırada 2. sınıf öğrencisi Eylül Mirzaoğlu'na çarpmış ve ağır yaralanan küçük çocuk hastanede hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden minik Eylül'ün acılı babası A Haber'e konuştu. Acılı baba "Bu bir kaza değil, cinayettir. Kaza dışarıda (yolda, sokakta) olur bu olay okul bahçesinin içerisindeydi. Bu sizin çocuğunuzda olabilir. Yaşanan bu olay baştan sona ihmaldir, sorumluluğu olan herkesten şikayetçiyim. Eylül, avukat olmak istiyordu en büyük hayali buydu." ifadelerini kullandı.

İstanbul Avcılar'da Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde dün (7 Kasım Perşembe) servis aracı şoförü Hüseyin Y. manevra yaptığı sırada 2. sınıf öğrencisi Eylül Mirzaoğlu'na çarpmış ve ağır yaralanan küçük çocuk hastanede hayatını kaybetmişti. Minik Eylül'ün acılı babası yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

"BU BİR KAZA DEĞİL CİNAYETTİR"

6 tane çocuğum vardı diyen acılı baba, "Eylül çok neşeli, hareketli bir çocuktu. Bu bir kaza değil, cinayettir. Kaza dışarıda (yolda, sokakta) olur bu olay okul bahçesinin içerisindeydi. Bu sizin çocuğunuzda olabilir. Yaşanan bu olay baştan sona ihmaldir, sorumluluğu olan herkesten şikayetçiyim. Eylül, avukat olmak istiyordu en büyük hayali buydu." ifadelerini kullandı.