Avcılar’da aynı sokakta bulunan iki otele silahlı saldırı!

Olay, Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi'nde bulunan iki otel işletmesinde yaşandı. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde yabancı bir numarayla otel sahiplerini arayan şüpheliler 500 bin lira para talep etti. İstediklerini alamayan şahıslar, sabaha karşı otomobil ile otelin önüne gelerek aynı sokakta karşılıklı bulunan iki otele de silahla ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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