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Aşılamada verilen emeği İtalyanlar görüntüledi! Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Teşekkürler Halise teyze
Türkiye'nin aşılama çalışmaları hızlanarak devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalyan RAİ Televizyonu'ndan TG3 ekibinin Mardin'de yaptığı çekimleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Aşıya karşı önyargıların nasıl kolayca değiştiğini görüyoruz. Teşekkürler Halise teyze." ifadelerini kullandı.