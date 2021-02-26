Aşı teknolojisinde devrim! Oda sıcaklığında bozulmayan aşı! A Haber'de anlattı

Boğaziçi Üniversitesi moleküler biyoloji ve genetik bölümü başkanı Prof. Dr. Nesrin Özören, oda sıcaklığında 30 gün dayanabilen aşı modeli tasarladı, patentini aldı. Peki bu modelin önemi ne, diğer aşılardan farkı ne? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

Boğaziçi Üniversitesi moleküler biyoloji ve genetik bölümü başkanı Prof. Dr. Nesrin Özören, oda sıcaklığında 30 gün dayanabilen aşı modeli tasarladı, patentini aldı. Peki bu modelin önemi ne, diğer aşılardan farkı ne? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.