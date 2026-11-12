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Dünyanın gözü Antalya'da! Nebi Miş'ten COP31'de Batı'ya iklim adaleti tepkisi: Gazze'de çevresel soykırım var
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dünyanın gözü Antalya'da! Nebi Miş'ten COP31'de Batı'ya iklim adaleti tepkisi: Gazze'de çevresel soykırım var

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, dünyanın dört bir yanından liderleri ve on binlerce katılımcıyı bir araya getirdi. Zirvenin dördüncü gününde A Haber canlı yayınına katılan SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş, Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtladı. Türkiye'nin organizasyon başarısına dikkat çeken Miş, küresel güçlerin iklim finansmanındaki tutumunu eleştirdi. Gazze'deki insani dramın yanı sıra çevresel yıkıma da vurgu yapan Miş, iklim adaletinin somut adımlarla sağlanması gerektiğini belirtti.

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