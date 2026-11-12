Başkan Erdoğan ile özçekim yapan Palau Devlet Başkanı A Haber'e konuştu: "Bu benim COP klasiğim"

Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile sahnede çektiği samimi özçekimle (selfie) damga vuran Palau Devlet Başkanı Surangel Whipps Jr., A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. A Haber muhabirleri Abdullah Ünver ve Niyazi Kurt'un sorularını yanıtlayan konuk lider, Başkan Erdoğan'a ve Türk halkına gösterilen sıcak misafirperverlik için teşekkür etti. Türkiye'nin ev sahipliğini "muhteşem bir fırsat" olarak nitelendiren Palau Devlet Başkanı, Başkan Erdoğan ile gerçekleştirdiği özçekimin perde arkasını ve ülkesinin 2032 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçiş hedefini anlattı.