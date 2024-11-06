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Arin Gölü'nde duvar kalıntıları ortaya çıktı

Arin Gölü'nde duvar kalıntıları ortaya çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.11.2024 10:16
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü'nde duvar kalıntıları ortaya çıktı.
Arin Gölü’nde duvar kalıntıları ortaya çıktı
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