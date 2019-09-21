21 Eylül 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
21.09.2019

Arazi kavgası kanlı bitti...Tartıştığı şahsı sokak ortasında bıçakladı |Video

Kars’ta bir kişi sokak ortasında bacağından bıçaklandı. Edinilen bilgilere göre; Kars merkez Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanında D.Ö. ve C.E. arasında çıktı. Tartışma büyünce bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada D.Ö. bacağından bıçaklandı.

Kars'ta yaşanan arazi kavgası kanlı bitti. Tartıştığı şahsı sokak ortasında bıçakladı.

Yaralanan D.Ö. yere düşünce, C.E. bölgeden ayrıldı. Olay yerine polis ve 112 ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri D.Ö.'nün ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, Harakani Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. D.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinden kaçan C.E. polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Kavganın köyde bulunan arazi yüzünden çıktığı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Neslican Tay'ın son konuşması! İşte o video
Neslican Tay'ın son konuşması! İşte o video
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
Cinnet getiren adam annesi üvey babası ve iki kardeşini öldürdü
Cinnet getiren adam annesi üvey babası ve iki kardeşini öldürdü
Yaya geçidinden geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
Yaya geçidinden geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
Müge Anlı'dan taklidini yapan internet fenomenine mesaj var
Müge Anlı'dan taklidini yapan internet fenomenine mesaj var
İlkokul öğretmeni arabasıyla şarampole yuvarlandı
İlkokul öğretmeni arabasıyla şarampole yuvarlandı
Müge Anlı'da bugün (20 Eylül Cuma) ne oldu?
Müge Anlı'da bugün (20 Eylül Cuma) ne oldu?
FETÖ’cü iş adamı semt pazarında yakalandı |Video
FETÖ’cü iş adamı semt pazarında yakalandı |Video
Cinayetiyle ilgili canlı yayında gelen telefona Müge Anlı'yı şoke etti
Cinayetiyle ilgili canlı yayında gelen telefona Müge Anlı'yı şoke etti
Kartal'da çöken binanın davasında karar verildi
Kartal'da çöken binanın davasında karar verildi
Pendik'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltında
Pendik'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltında
İstanbul'da beklenen yağış başladı! Asit mi yağıyor?
İstanbul'da beklenen yağış başladı! Asit mi yağıyor?
Daha Fazla Video Göster