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Araçlar tek tek patlayarak yanıyor! Kahramanmaraş’ta yediemin otoparkında yangın çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.08.2021 15:10
Güncelleme:04.08.2021 15:13
Kahramanmaraş’ta bir yedi emin otoparkında çıkan yangında araçlar tek tek patlayarak yanıyor. Yangın, Kahramanmaraş - Adana karayolu üzerindeki bulunan bir otoparkta çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına ihbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Araçlar tek tek patlayarak yanıyor!
Araçlar tek tek patlayarak yanıyor!
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