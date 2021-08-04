04 Ağustos 2021, Çarşamba
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Araçlar tek tek patlayarak yanıyor! Kahramanmaraş’ta yediemin otoparkında yangın çıktı
Kahramanmaraş’ta bir yedi emin otoparkında çıkan yangında araçlar tek tek patlayarak yanıyor. Yangın, Kahramanmaraş - Adana karayolu üzerindeki bulunan bir otoparkta çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına ihbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.