Araçlar tek tek patlayarak yanıyor! Kahramanmaraş’ta yediemin otoparkında yangın çıktı

Kahramanmaraş’ta bir yedi emin otoparkında çıkan yangında araçlar tek tek patlayarak yanıyor. Yangın, Kahramanmaraş - Adana karayolu üzerindeki bulunan bir otoparkta çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına ihbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.