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Antalya'daki selde Kaleiçi Yat Limanı'ndaki surun bir kısmı çöktü

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2024 12:47
Antalya'da 2 gün boyunca süren aşırı yağış nedeniyle Kaleiçi Yat Limanı'ndaki surun bir kısmı çöktü. Gelişmeleri bölgede bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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