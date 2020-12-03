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Antalya'da plajda şaşırtan manzara! Gören hemen telefona sarıldı

İHA
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Giriş: 03.12.2020 14:22
Güncelleme:03.12.2020 14:27
Antalya'nın Alanya ilçesinde sezon bitip tatilciler plajı boşaltınca sahiller onlara kaldı. Vatandaşlar ise bu manzarayı görünce o anları ölümsüzleştirmek için hemen telefonuna sarıldı. Bakın nasıl gösteri yaptılar?

Antalya'nın Alanya ilçesinde sezon bitip tatilciler plajı boşaltınca sahiller onlara kaldı. Vatandaşlar ise bu manzarayı görünce o anları ölümsüzleştirmek için hemen telefonuna sarıldı. Bakın nasıl gösteri yaptılar?

Antalyada plajda şaşırtan manzara! Gören hemen telefona sarıldı ANTALYA'DA PLAJDA ŞAŞIRTAN MANZARA! GÖREN HEMEN TELEFONA SARILDI

Gören telefona sarıldı
Gören telefona sarıldı
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