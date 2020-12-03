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Antalya'da plajda şaşırtan manzara! Gören hemen telefona sarıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde sezon bitip tatilciler plajı boşaltınca sahiller onlara kaldı. Vatandaşlar ise bu manzarayı görünce o anları ölümsüzleştirmek için hemen telefonuna sarıldı. Bakın nasıl gösteri yaptılar?
Antalya'nın Alanya ilçesinde sezon bitip tatilciler plajı boşaltınca sahiller onlara kaldı. Vatandaşlar ise bu manzarayı görünce o anları ölümsüzleştirmek için hemen telefonuna sarıldı. Bakın nasıl gösteri yaptılar?