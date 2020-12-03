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Antalya'da plajda şaşırtan manzara! Gören hemen telefona sarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sezon bitip tatilciler plajı boşaltınca sahiller onlara kaldı. Vatandaşlar ise bu manzarayı görünce o anları ölümsüzleştirmek için hemen telefonuna sarıldı. Bakın nasıl gösteri yaptılar?

İHA
Giriş Tarihi: 03.12.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 14:28
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Antalya'da plajda şaşırtan manzara! Gören hemen telefona sarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sezon bitip tatilciler plajı boşaltınca sahiller onlara kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Antalya'da plajda şaşırtan manzara! Gören hemen telefona sarıldı

Vatandaşlar ise bu manzarayı görünce o anları ölümsüzleştirmek için hemen telefonuna sarıldı.

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Antalya'da plajda şaşırtan manzara! Gören hemen telefona sarıldı

Gün batımında denizin üstünde beliren yunus balıkları, sahilde oturan vatandaşlara gösteri yaptı.

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Antalya'da plajda şaşırtan manzara! Gören hemen telefona sarıldı

Deniz yüzeyine çıkarak dalan yunusların hareketleri, görsel şova dönüştü.

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Antalya'da plajda şaşırtan manzara! Gören hemen telefona sarıldı

İşte o görsel şölen...