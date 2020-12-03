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03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Antalya'da plajda şaşırtan manzara! Gören hemen telefona sarıldı Antalya'da plajda şaşırtan manzara! Gören hemen telefona sarıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde sezon bitip tatilciler plajı boşaltınca sahiller onlara kaldı. Vatandaşlar ise bu manzarayı görünce o anları ölümsüzleştirmek için hemen telefonuna sarıldı. Bakın nasıl gösteri yaptılar?
Giriş Tarihi: 03.12.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 14:28
Antalya'nın Alanya ilçesinde sezon bitip tatilciler plajı boşaltınca sahiller onlara kaldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Vatandaşlar ise bu manzarayı görünce o anları ölümsüzleştirmek için hemen telefonuna sarıldı.
Gün batımında denizin üstünde beliren yunus balıkları, sahilde oturan vatandaşlara gösteri yaptı.
Deniz yüzeyine çıkarak dalan yunusların hareketleri, görsel şova dönüştü.
İşte o görsel şölen...