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Antalya'da korkutan orman yangını

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.05.2021 14:44
Güncelleme:22.05.2021 14:59
Antalya'nın merkez Muratpaşa İlçesi Lara bölgesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını itfaiye ekiplerinin kontrol altına alma çalışması devam ederken havadan da bir helikopter söndürme çalışmalarına destek veriyor. Dumanlar sebebiyle görüş açısının düşmesinden dolayı Lara - Kundu karayolunun trafiğe geçici süreyle kapatıldığı bildirildi. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli canlı yayında aktardı.
Antalya'da korkutan orman yangını
Antalya'da korkutan orman yangını
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