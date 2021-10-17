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Antalya'da kayınbiraderini bıçaklayan enişteyi, linçten polis kurtardı

DHA
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Giriş: 17.10.2021 16:07
Antalya'da Ramazan U., kayınbiraderi Oktay K.'yi cadde üzerinde defalarca bıçakladı. Kaçmak isteyen Ramazan U.'yu vatandaşlar linç etmek istedi. Öldüresiye dövülen Ramazan U.'yu polis kurtardı.

Olay, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. Ramazan U., kaldırım üzerinde karşılaştığı kayınbiraderi Oktay K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmeşi üzerine Ramazan U., üzerindeki bıçağı çıkartarak Oktay K.'yi kovalamaya başladı. Cadde üzerinde Oktay K.'yi yakalayan Ramazan U., kayınbiraderini vücudunun çeşitli bölgelerinden defalarca bıçakladı.

LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Oktay K.'nin bıçaklandığını gören çevredekilerin tepkisi üzerine Ramazan U. elindeki bıçağı park halindeki otomobilin altına atarak kaçmaya çalıştı. Vatandaşlar tarafından yakalanan Ramazan U., linç edilmek istendi. Ramazan U.'ya tekme ve yumrukla vuran vatandaşlar, diğer yandan da polise haber verdi. Polis gelene kadar dövülen Ramazan U.'nun dövüldüğü anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Oktay K.'yi ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri Ramazan U.'yu vatandaşların elinden kurtarıp polis otosuna bindirdi.

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