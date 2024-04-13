13 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Antalya'da 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı teleferik kazası cep telefonu kamerasına yansıdı

Antalya'da 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı teleferik kazası cep telefonu kamerasına yansıdı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.04.2024 10:40
Güncelleme:13.04.2024 11:19
Antalya'da 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı teleferik kazası kabindeki genç kızın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kabinde manzarayı izlerken o anları kaydeden genç kızın kaza anında yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasında mahsur kalanlar için kurtarma çalışmaları sürerken olay anının görüntüleri ortaya çıktı. Kabinde bulunan bir genç kızın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde feci kazanın yaşandığı an ve ardından ortaya çıkan panik yer aldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ MAHSUR KALDI

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabinin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 7 kişi olay anında, 3 kişi de tahliye sırasında yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığının helikopteriyle yapıldı. Bu arada, kazanın ardından teleferik sisteminin durması nedeniyle havadaki kabinlerde çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Kazada mahsur kalan 16 kabindeki 128 kişi kurtarılırken, havada asılı şekilde bulunan 8 kabindeki tahliye çalışmaları sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kabinler nasıl havada asılı kaldı?
Kabinler nasıl havada asılı kaldı?
Teleferik faciası! Kaza anı kamerada
Teleferik faciası! Kaza anı kamerada
Erzurum’un kendine özgü kahvaltısı!
Erzurum’un kendine özgü kahvaltısı!
Sivas’ın tarihi mekanları! Türk İslam tarihine ışık tutuyor
Sivas'ın tarihi mekanları! Türk İslam tarihine ışık tutuyor
Aynı işyeri yine kurşunlandı!
Aynı işyeri yine kurşunlandı!
Yol hipnozu nasıl engellenir?
Yol hipnozu nasıl engellenir?
Başkan Erdoğan tüm gelişmeleri yakından takip ediyor
" Başkan Erdoğan tüm gelişmeleri yakından takip ediyor"
İETT otobüsünün motoru yandı! İşte o anlar...
İETT otobüsünün motoru yandı! İşte o anlar...
Denizdeki cisim ekipleri harekete geçirdi!
Denizdeki cisim ekipleri harekete geçirdi!
Serinlemek için girdiği derede boğuldu!
Serinlemek için girdiği derede boğuldu!
İşyeri sahibinden hırsızlara harçlık!
İşyeri sahibinden hırsızlara harçlık!
Rapor alıp tatil gitti hakkında dava açıldı!
Rapor alıp tatil gitti hakkında dava açıldı!
Daha Fazla Video Göster