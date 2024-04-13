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Antalya'da 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı teleferik kazası cep telefonu kamerasına yansıdı
Antalya'da 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasında mahsur kalanlar için kurtarma çalışmaları sürerken olay anının görüntüleri ortaya çıktı. Kabinde bulunan bir genç kızın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde feci kazanın yaşandığı an ve ardından ortaya çıkan panik yer aldı.
ÇOK SAYIDA KİŞİ MAHSUR KALDI
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabinin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 7 kişi olay anında, 3 kişi de tahliye sırasında yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığının helikopteriyle yapıldı. Bu arada, kazanın ardından teleferik sisteminin durması nedeniyle havadaki kabinlerde çok sayıda kişi mahsur kaldı.
Kazada mahsur kalan 16 kabindeki 128 kişi kurtarılırken, havada asılı şekilde bulunan 8 kabindeki tahliye çalışmaları sürüyor.