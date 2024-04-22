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Antalya seferi yapan uçakta İskoç yolcu polise yumrukla saldırdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.04.2024 16:38
Güncelleme:22.04.2024 16:40
İskoçya’nın başkenti Edinburgh’tan Antalya’ya inen uçaktaki sarhoş İskoç yolcu, yaptığı taşkınlık sonucu çağırılan polise saldırıp yumruk attı. Gözaltına alınan saldırgan yolcu adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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