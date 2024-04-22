22 Nisan 2024, Pazartesi
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Antalya seferi yapan uçakta İskoç yolcu polise yumrukla saldırdı
İskoçya’nın başkenti Edinburgh’tan Antalya’ya inen uçaktaki sarhoş İskoç yolcu, yaptığı taşkınlık sonucu çağırılan polise saldırıp yumruk attı. Gözaltına alınan saldırgan yolcu adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı.