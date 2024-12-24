Antalya Manavgat’ı yine sel vurdu! Yollar göle döndü: Evleri su batı | Mahsur kalan sürücüler A Haber’e konuştu

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da yaşanan kuvvetli yağışın ardından yollar göle dönerken ev ve iş yerlerini su basmıştı. Bugün ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Antalya Manavgat'ta manzara değişmedi. Etkili sağanak yağış ile beraber birçok evi su bastı. Araçlar yolda kaldı. Yaşanan son durumu A Haber muhabiri Ahmet Çelik ve kameraman Tunahan Konuk saniye saniye görüntülerken Mahsur kalan sürücüler A Haber’e konuştu.

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