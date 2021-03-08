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Antalya Emniyeti’nin kadın keskin nişancısı! Hedefe giden tek yol Nisa

A Haber
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Giriş: 08.03.2021 12:44
Güncelleme:08.03.2021 13:06
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor. Antalya Emniyet'inde görevli keskin nişancı Nisa Aydın da başarıyla herkese parmak ısırtıyor. Aydın, A Haber canlı yayınında hünerlerini sergiledi ve "Türk kadını verilen her işi layıkıyla yapabiliyor" ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.

Antalya Emniyeti'nin kadın keskin nişancısı Nisa Aydın, başarısıyla herkese parmak ısırtıyor. Aydın, A Haber canlı yayınında hünerlerini sergiledi. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.

Aydın, "Çok şükür Türk kadını verilen her işi layıkıyla yapabiliyor. Biz de elimizden geldiğince gururla takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hedefe giden tek yol Nisa HEDEFE GİDEN TEK YOL NİSA

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