Antalya Emniyeti’nin kadın keskin nişancısı! Hedefe giden tek yol Nisa

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor. Antalya Emniyet'inde görevli keskin nişancı Nisa Aydın da başarıyla herkese parmak ısırtıyor. Aydın, A Haber canlı yayınında hünerlerini sergiledi ve "Türk kadını verilen her işi layıkıyla yapabiliyor" ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.

Antalya Emniyeti'nin kadın keskin nişancısı Nisa Aydın, başarısıyla herkese parmak ısırtıyor. Aydın, A Haber canlı yayınında hünerlerini sergiledi. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.

Aydın, "Çok şükür Türk kadını verilen her işi layıkıyla yapabiliyor. Biz de elimizden geldiğince gururla takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.