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Antalya Emniyeti’nin kadın keskin nişancısı! Hedefe giden tek yol Nisa

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor. Antalya Emniyet'inde görevli keskin nişancı Nisa Aydın da başarıyla herkese parmak ısırtıyor. Aydın, A Haber canlı yayınında hünerlerini sergiledi ve "Türk kadını verilen her işi layıkıyla yapabiliyor" ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 08.03.2021 12:49
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Antalya Emniyeti’nin kadın keskin nişancısı! Hedefe giden tek yol Nisa

Antalya Emniyeti'nin kadın keskin nişancısı Nisa Aydın, başarısıyla herkese parmak ısırtıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Antalya Emniyeti’nin kadın keskin nişancısı! Hedefe giden tek yol Nisa

Aydın, A Haber canlı yayınında hünerlerini sergiledi. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.

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Antalya Emniyeti’nin kadın keskin nişancısı! Hedefe giden tek yol Nisa

"TÜRK KADINI HER İŞİ LAYIKIYLA YAPABİLİYOR"

Aydın, "Çok şükür Türk kadını verilen her işi layıkıyla yapabiliyor. Biz de elimizden geldiğince gururla takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Antalya Emniyeti’nin kadın keskin nişancısı! Hedefe giden tek yol Nisa

İşte canlı yayında yapılan o silah atışlarından nefes kesen görüntüler...

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Antalya Emniyeti’nin kadın keskin nişancısı! Hedefe giden tek yol Nisa

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