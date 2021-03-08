Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
08 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Antalya Emniyeti’nin kadın keskin nişancısı! Hedefe giden tek yol Nisa Antalya Emniyeti’nin kadın keskin nişancısı! Hedefe giden tek yol Nisa 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor. Antalya Emniyet'inde görevli keskin nişancı Nisa Aydın da başarıyla herkese parmak ısırtıyor. Aydın, A Haber canlı yayınında hünerlerini sergiledi ve "Türk kadını verilen her işi layıkıyla yapabiliyor" ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı. Giriş Tarihi: 08.03.2021 12:49
Antalya Emniyeti'nin kadın keskin nişancısı Nisa Aydın, başarısıyla herkese parmak ısırtıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aydın, A Haber canlı yayınında hünerlerini sergiledi. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.
"TÜRK KADINI HER İŞİ LAYIKIYLA YAPABİLİYOR"
Aydın,
"Çok şükür Türk kadını verilen her işi layıkıyla yapabiliyor. Biz de elimizden geldiğince gururla takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
İşte canlı yayında yapılan o silah atışlarından nefes kesen görüntüler...