25 Aralık 2021, Cumartesi
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Ansızın gelen misafir! Kardan kaçtı servise sığındı | İşte yürekleri ısıtan o anlar
Son dakika haberi... İstanbul Eyüpsultan'da yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. Servis şoförlüğü yapan Şaban Danacı ve oğlu Selami Danacı, serviste kahvaltı yaptıkları sırada ansızın gelen bir misafirle karşılaştı. Baba oğul o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.