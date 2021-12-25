Son dakika haberi... İstanbul Eyüpsultan'da yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. Servis şoförlüğü yapan Şaban Danacı ve oğlu Selami Danacı, serviste kahvaltı yaptıkları sırada ansızın gelen bir misafirle karşılaştı. Baba oğul o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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