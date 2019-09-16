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16.09.2019

Annesinin elini bırakan küçük kıza yaya geçidinde araba çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yaya geçidinde annesinin elini bırakıp yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Yazbahar Zorlu otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı Yazbahar hastaneye kaldırılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Kaza, Alanyurt yolundaki Yağlı tohumlar mevkisinde yaşandı. Hanım Zorlu ve kızı Yazbahar Zorlu yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullandı.

ANNESİNİN ELİNİ BIRAKTI

Yazbahar, iddiaya göre, bir anda annesinin elini bırakıp koşmaya başladı. Bu sırada Yazbahar Zorlu'ya, Ali Kahraman yönetimindeki 16 KKJ 16 otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Yazbahar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yazbahar ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı kızıyla birlikte hastaneye gelen annesi, 'Bir şeyin yok' diyerek Yazbahar'ı teselli etti. Yazbahar Zorlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.

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