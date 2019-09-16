Annesinin elini bırakan küçük kıza yaya geçidinde araba çarptı
Kaza, Alanyurt yolundaki Yağlı tohumlar mevkisinde yaşandı. Hanım Zorlu ve kızı Yazbahar Zorlu yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullandı.
ANNESİNİN ELİNİ BIRAKTI
Yazbahar, iddiaya göre, bir anda annesinin elini bırakıp koşmaya başladı. Bu sırada Yazbahar Zorlu'ya, Ali Kahraman yönetimindeki 16 KKJ 16 otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Yazbahar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yazbahar ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı kızıyla birlikte hastaneye gelen annesi, 'Bir şeyin yok' diyerek Yazbahar'ı teselli etti. Yazbahar Zorlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.
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