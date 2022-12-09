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Annesini boğazına bıçak saplayıp öldüren caninin ifadesi çıktı

DHA
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Giriş: 09.12.2022 12:55
Antalya’da tüyler ürperten bir vahşet yaşandı. 37 yaşındaki Yusuf E. T. adlı şahıs tartıştığı 61 yaşındaki annesi Zübeyda T.'yi boğazına bıçak saplayarak öldürdü. Gözaltına alınan Yusuf E. T.'nin , ilk ifadesi ortaya çıktı.
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Annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü
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