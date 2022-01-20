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Annesine bakışları ile kalpleri deldi! İşte Türkiye’yi duygulandıran İbrahim’in hikayesi

A Haber
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Giriş: 20.01.2022 10:55
Sosyal medyada 'Dilara Öğretmen' adını kullanan bir eğitimci, minik öğrencisinin doğum günü kutlamasını paylaştı. Kısa sürede gündem olan video izleyenleri duygulandırdı. İşte herkesi duygulandıran 5 yaşındaki İbrahim'in hikayesi...
Türkiye’yi duygulandıran İbrahim’in hikayesi TÜRKİYE'Yİ DUYGULANDIRAN İBRAHİM'İN HİKAYESİ
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