20 Ocak 2022, Perşembe
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Annesine bakışları ile kalpleri deldi! İşte Türkiye’yi duygulandıran İbrahim’in hikayesi
Sosyal medyada 'Dilara Öğretmen' adını kullanan bir eğitimci, minik öğrencisinin doğum günü kutlamasını paylaştı. Kısa sürede gündem olan video izleyenleri duygulandırdı. İşte herkesi duygulandıran 5 yaşındaki İbrahim'in hikayesi...